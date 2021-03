‘김어준 퇴출’ 공약, 동의 39% 비동의 40%

서울시장 야권후보들이 TBS 라디오 ‘김어준의 뉴스공장’ 진행자 김어준씨 퇴출 등을 공약을 내세우고 있는 가운데 이에 대한 찬반 의견은 팽팽한 것으로 나타났다.

미디어오늘과 여론조사기관 ‘리서치뷰’가 지난 2월25일부터 3월1일까지 전국 만 18세 이상 성인남녀 1000명(RDD 휴대전화 85%, RDD 유선전화 15%)을 대상으로 ARS 자동응답시스템으로 조사를 진행한 결과, 공약에 동의한다는 비율은 39%로 나타났다. 동의하지 않는다는 응답은 40%였다. 모른다는 의견은 21%였다.

▲ TBS 간판 라디오 프로그램 ‘김어준의 뉴스공장’ 진행자 김어준씨. 사진=TBS

세대별로 보면 △18세 이상부터 20대(동의 43% vs 비동의 31%) △60대(48% vs 33%) △70대 이상(42% vs 26%)은 ‘동의한다’는 응답이 높았다. 반면, △30대(33% vs 43%) △40대(35% vs 53%) △50대(36% vs 48%)는 ‘동의하지 않는다’는 응답이 더 높았다.

민주당 지지층 65%는 ‘동의하지 않는다’고 답했다. 국민의힘 지지층의 72%, 국민의당 지지층 62%는 ‘동의한다’고 답해 당파에 따라 답변이 뚜렷하게 구분됐다.

보궐선거가 예정된 서울의 경우 ‘동의(43%) vs 비동의(37%)’로 ‘동의한다’는 응답이 오차범위 내인 6%P 높았다.

서울시장 야권 후보들은 TBS 김어준의 뉴스공장에 비판적이다. 안철수 국민의당 대표는 언론 인터뷰에서 “TBS 설립 취지는 서울시민의 교통·생활 정보 제공이라고 돼 있다”면서 “본연의 역할을 하는 게 맞는다. 서울시 재난에 대한 재난방송 역할을 하면 좋겠다”고 했고 나경원 국민의힘 예비후보도 “EBS와 강남구청 인터넷 강의, TBS를 연계해 서울형 교육방송 ‘쌤’을 구축하겠다”며 우회적으로 TBS 개편을 강조했다.

▲ 미디어오늘과 여론조사기관 ‘리서치뷰’가 지난 2월25일부터 3월1일까지 전국 만 18세 이상 성인남녀 1000명(RDD 휴대전화 85%, RDD 유선전화 15%)을 대상으로 진행한 여론조사. 사진=리서치뷰 자료

오세훈 국민의힘 예비후보는 “‘김어준의 뉴스공장’은 친문 인사들의 놀이터가 된 지 오래”라며 “정치적 현안과 의혹이 발생할 때마다 친정권 인사들의 ‘해우소’ 역할을 해왔다”고 주장했다.

반면 박영선 더불어민주당 후보는 지난 2일 첫 공식 일정으로 김어준의 뉴스공장에 출연해 “서울을 21분 안에 삶의 많은 것이 해결되는 도시로 만들 것”이라며 “지난 100년 뉴욕이 세계 표준도시였다면 앞으로 미래 100년은 서울이 세계 표준도시가 되게 할 것”이라고 밝혔다.

이번 여론조사 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%P, 응답률은 4.6%다. 자세한 내용은 리서치뷰 블로그와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.

저작권자 © 미디어오늘 무단전재 및 재배포 금지