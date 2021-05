5·18 3분 영화제 개최 “광주 사람조차 5·18 잊고 있다”

5·18 광주민주화운동 의미를 되새기기 위해 100여개 시민사회단체가 기획·참여한 제2회 ‘5·18 3분 영화제’가 오는 27일 개막식과 함께 내달 2일까지 온라인 영화제로 개최된다.

5·18 3분 영화제 주최 측은 개막에 앞서 본선 경쟁작 39편을 오는 18일부터 26일까지 온라인 상영한다.

온라인 상영은 씨네허브(www.cinehubkorea.com)에서 가능하다.

5·18 3분 영화제조직위원회는 지난 3월1일부터 4월20일까지 민주, 인권, 평화, 통일을 주제로 3분 이상 20분 내외의 극영화, 다큐멘터리, 실험영화, 애니메이션 등 다양한 장르를 공모한 바 있다.

개막에 앞서 관람 가능한 본선 경쟁작 39편은 본선 심사위원(심사위원장 임창재 영화감독, 장해랑 전 KBS PD, 김영 영화 프로듀서, 심혜정 영화감독)이 심사한다.

△일반부 △청소년부(초·중·고등부) 등으로 나눠 총상금 1000만원, 대상(서울시장상), 보훈청장상, 서울시교육감상, 5·18재단이사장상, 5·18부상자회장상, 5·18조직위원장상, 5·18부상자회 서울지부장상, 심사위원장(특별)상 등 17개상이 수상된다.

개막식과 수상작 시상식은 27일 오후 2시 서울시청 8층 다목적홀에서 열린다.

▲ 5·18 3분 영화제 주최 측은 27일 개막에 앞서 본선 경쟁작 39편을 오는 18일부터 26일까지 온라인으로 상영한다. 사진=5·18 3분 영화제

5·18 3분 영화제조직위는 “시간이 지나며 5·18 민주화운동이 젊은 세대에 점점 잊히는 과거가 되고 있진 않은지 되돌아보는 기회”라며 “광주시민 투쟁과 희생은 결코 잊혀서는 안 될 것이다. 스마트폰과 디지털 시대에 걸맞게 누구나 쉽게 영상을 만들어 공감할 수 있는 장을 마련하고자 영화제를 기획했다”고 밝혔다.

최형호 5·18 3분 영화제 공동집행위원장(5·18민주화운동부상자회 서울지부장)은 17일 오후 서울 인사동에서 열린 기자간담회에서 “광주 사람조차 5·18을 잊고 있다”며 “북한군이 5·18에 개입했다는 가짜뉴스를 믿고 있는 분도 있을 것이다. 학생들과 시민들이 직접 영화를 만들고 공유한다면 5·18 진실을 잘 알게 되시지 않을까 그런 기대도 있다”고 말했다.

임순혜 공동집행위원장(미디어기독연대 대표)은 “미얀마 현지 영화인 등이 보내온 영상이 있어 개막식(27일)에 이를 그대로 상영할지, 아니면 일부 편집을 거쳐 내보낼지 논의하고 있다”면서 “개막식은 TBS와 OBS 등 방송이 유튜브 생중계할 예정이고, 오세훈 서울시장도 시상하러 오실 것”이라고 말했다.

오는 18일부터 26일까지 온라인(www.cinehubkorea.com)으로 상영될 본선 경쟁작 39편은 아래와 같다.

(1) 우리가 이뤄낸 우리의 꿈 (2021), 감독 : 박한얼 (Park Han Eol)

(2) 오월의 회상 (2021), 감독 : 오정화 (OH JEONG HWA)

(3) 5월의 푸른 날 A great day in Ma(2020), 감독 : 장태원 (Jang Tae Won)

(4) 박쥐 A Bat (2020), 감독 : 이홍래 (Lee Hong Rae)

(5) 존재의 방식 The way I live (2020), 감독 : 김재현 (Kim Jae Heon)

(6) 미얀마의 봄 (2021), 감독 : 황준하, 박세연, 정한글, 전예진 (Hwang Joon Ha)

(7) 5.18 광주를 넘어 세계로 (2021), 감독 : 황선우 (Hwang Sun Woo)

(8) 남김없이 (조중동 폐간 무기한 시민실천단 활동사) (2021), 감독 : 김균열 (Kim Kuin Yuel)

(9) 미안하다, 현우야 (2021), 감독 : 송준한 (SONG JOON HAN)

(10) 광주 현상기 (2020), 감독 : 현승재 (Hyun Seung Jae)

(11) 65세 미만 관람금지 (2020), 감독 : 이예인 (Lee Yein)

(12) 광주의 소리(2021), 감독 : 정형도 (JEONG HYEONG DO)

(13) 이방인 (2021), 감독 : 황동욱 (Hwang Dong Uk)

(14) 슈퍼스타 (2020), 감독 : 이태양 (Lee Tae Yang)

(15) 전국 민주학생에게 보내는 글 (2021), 감독 : 윤단비 (Yun Dan Bi)

(16) 꽃잎처럼 (2021), 감독 : 장현빈 (JANG HYUN BIN)

(17) 사진 (2021), 감독 : 임고은 (lim Go Eun)

(18) 은주의 영화, 감독 : 백민 (Back Min)

(19) 내가 가장 예뻤을 때 (2020), 감독 : 백민 (Back Min)

(20) 인간성에 대하여 (2021), 감독 : 송홍종 (Song, Hong Jong)

(21) 라스피 편지 (2021), 감독 : 김지윤 (Kim Ji Yun)

(22) 만약 (2021), 감독 : 조은슬 (Jo Eun Seul)

(23) 고생했다 (2021), 감독 : 정경훈 (Jung Kyung Hoon)

(24) 담 The Wall(2019), 감독 : 안혜림 (AN Hui Lim)

(25) 늑대가 온다 Here comes the wolf (2020), 프랑스 감독 : 줄리 로하트 (Julie Rohart)

(26) 인비저블, INVISIBLE (2021), 감독 : 조민예 (Cho Min Ye)

(27) 소금쟁이 A Water Strider (2020), 감독 : 이우림 (LEE Woo Rim)

(28) 후회 Regret (2020), 감독 : 이호철 (LEE HO CHUL)

(29) 공소시효 (2020), 감독 : 김예준 (KIM YAE JUN)

(30) 조지아 Georgia (2020), 감독 : 제이 박 (Jayil Pak)

(31) 약점 (2020), 감독 : 정다혜 (Jung Da Hye)

(32) 투명(한) 인간 (2020), 감독 : 김승민 (Kim Seung Min)

(33) 메시아 Messiah (2021), 감독 : 박재현 (Park Jae Hyun)

(34) 네일의 우리 (2021), 감독 : 김효은 (Kim Hyo Eun)

(35) 금메달 (2021), 감독 : 정재훈 (Jeong Jae Hoon)

(36) 누군가의 상태 (2020), 감독 : 채병연 (Chae Byeong Yeon)

(37) 나의 5월 (2021), 감독 : 김제건 (Jay Kim)

(38) 여행 Travel (2020), 감독 : 정나무 (JUNG NAMU)

(39) 쓰레기의 섬 The Isle Of Trashes (2021), 감독 : 최지원 (JI WON CHOI)

