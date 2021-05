미국 언론사 가운데 구독 경제를 이끌고 있는 뉴욕타임스에는 76개 뉴스레터가 있다. 뉴스레터들을 살펴보면 뉴욕타임스에서 발행하는 대부분 기사 코너들을 뉴스레터로 따로 떼어 전하고 있다. 뉴욕타임스 ‘뉴스레터’ 탭에 가면 76개 뉴스레터 중 자신이 구독하고 싶은 뉴스레터만 구독할 수 있다. 세계적 경제학자 폴 크루그먼의 뉴스레터부터 뉴욕타임스 칼럼니스트들이 보내는 뉴스레터, 속보 뉴스레터, 날씨 뉴스레터, 흑인 역사 뉴스레터, 여성 뉴스레터, 축구나 농구 뉴스레터, 이미 뉴욕타임스에서 발행한 기사들을 알림용으로 활용하는 뉴스레터 등 다양하다.

이 외에도 요리 레시피, 퀴즈, 육아 상담, 뛰는 법, 머니레터, 부동산 뉴스를 알려주는 등 라이프 스타일 뉴스레터도 상당하다. 뉴스레터를 발행하거나 뉴스레터를 발행하려는 계획을 가지고 있는 사람이라면 뉴욕타임스가 발행하고 있는 뉴스레터 종류들을 체크해보자. 다음은 뉴욕타임스에서 발행하는 76개 뉴스레터다.

▲뉴욕타임스의 뉴스레터 탭.

1. The Morning ‘아침’은 매일 발행되며 뉴욕타임스 기자들이 그날 뉴스를 소개하는 뉴스레터다. 2. Coronavirus Briefing ‘코로나 바이러스 브리핑’은 평일에 발행되는 코로나 바이러스와 관련한 최신 뉴스를 업데이트해주고 관련 전문가 조언을 담는 뉴스레터다. 3. Cooking ‘쿠킹’은 일주일에 5번 발행되며 레시피와 음식에 관한 글을 전해준다. 4. DealBook ‘딜북’은 평일 발행되며 비즈니스와 정책뉴스를 다룬다. 5. For You ‘포 유’(당신에게)는 매일 고객들이 선택한 토픽에 따라 큐레이션된 이야기를 전달해주는 뉴스레터. 6. At Home ‘엣 홈’(집에서)은 일주일에 두 번 발행되며 팬데믹 상황 속 집에서 시간을 보내는 이야기를 다룬다. 7. Watching ‘왓칭’(볼 것)은 일주일에 두 번 발행되며 TV프로그램과 영화 추천을 받을 수 있다. 8. On Tech with Shira Ovide ‘Shira Ovide의 온테크’는 산업 기술 변화를 다루는 테크 뉴스레터로 평일 발행된다.

이메일 알람 기능을 쓰는 뉴스레터들도 있다. 9. Breaking News ‘브레이킹 뉴스’는 세계 속보를 알람으로 보내준다. 10. The Great Read ‘위대한 읽기’는 평일 타임스 글 중에서 추천하는 글을 보내준다. 내러티브를 갖춘 글이나 에세이류를 추천한다. 11. News Quiz ‘뉴스 퀴즈’는 뉴욕타임스 퀴즈를 알림으로 보내준다. 12. The Weekender ‘위캔더’는 타임스 에디터들이 일주일에 한번 타임스에 실린 이야기를 골라주는 뉴스레터다. 13. Best of Late Night ‘지난 밤 최고(의 장면)’은 지난 밤 TV쇼 중 하이라이트를 보내준다. 14. Today’s Daily ‘오늘의 데일리’는 뉴욕타임스가 만드는 팟캐스트 ‘데일리’ 발행 알람이다. 15. Visual Investigations ‘비주얼 인베스티게이션’(눈으로 보는 수사)은 범죄 상황 등에 대한 수사를 보기 쉽게 전달해준다는 뜻으로, 사건 기사와 관련해 놓치고 있는 증거 등을 다룬다. 16. Black History, Continued ‘흑인 역사는 계속된다’는 흑인 역사와 관련해 중심이 됐던 순간이나 변화를 이야기한다.

▲뉴욕타임스 뉴스레터 탭 캡쳐.

일반 뉴스·정치와 관련된 뉴스레터는 23개나 된다.

17. Evening Briefing ‘이브닝 브리핑’은 평일에 일어난 10가지 뉴스를 보내준다. 18. Education Briefing ‘교육 브리핑’은 평일 교육과 관련한 뉴스를 보내준다. 19. On Politics With Lisa Lerer ‘Lisa Lerer의 정치’는 정치 뉴스 칼럼니스트의 글을 보내준다. 20. Today’s Headlines ‘오늘의 헤드라인’은 매일 헤드라인 기사를 전달해준다. 21~23. Morning Brifing Asia, Australia, Europe Edition 평일 아침 브리핑 뉴스레터는 아시아, 호주, 유럽판으로 따로 발행한다. 24. In Her Words ‘그녀의 말’는 일주일에 3번 보내는 뉴스레터로 여성과 관련한 이슈를 보내준다.

▲뉴욕타임스 ‘In Her Words’ 뉴스레터 중 일부.

25. The Daily ‘더 데일리’는 평일 뉴욕타임스가 만드는 ‘더 데일리’ 팟캐스트에 나오는 이야기를 전달해준다. 26. At War ‘전쟁에서’는 일주일에 한번 전쟁이나 군대와 관련한 소식을 알려준다. 27. Austrailia Letter ‘오스트레일리아 레터’는 일주일에 한번 호주 지역 뉴스를 전달해준다. 28. Climate Fwd ‘기후 전달’은 기후 관련 기사를 일주일에 한번 보내준다. 29. Marc stein On Basketball ‘Marc stein의 농구’는 일주일에 한번 농구 전문 기자의 글을 보내준다. 30. Rory Smith On Soccer ‘Rory Smith의 축구’는 축구 칼럼을 쓰는 기자의 뉴스레터다.

31. Calfonia Today ‘캘리포니아 투데이’는 평일 캘리포니아 지역의 뉴스를 보내준다. 32. Canada Letter ‘캐나다 레터’는 일주일에 한번 캐나다 특파원이 쓰며 뉴스 뒷이야기, 뉴스 분석을 보내준다. 33. The Interpreter ‘더 인터프리터’(통역사)는 뉴욕타임스 칼럼니스트가 일주일에 한번 뉴스에 관한 자신만의 관점을 전달해준다. 34. NewYork Today ‘뉴욕 투데이’는 매일 뉴욕의 날씨, 곧 열리는 이벤트들을 다루는 지역 정보 뉴스레터다. 35. The NewYorkTimes Magazine ‘뉴욕타임스 매거진’은 일주일에 한번 뉴욕타임스가 펴내는 매거진의 커버 스토리와 칼럼을 보내준다. 36. Race/Related ‘인종과 관련한’은 일주일에 한번 인종과 관련한 뉴스를 보내주는 뉴스레터다. 37. Sports ‘스포츠’는 일주일에 한번 스포츠 뉴스를 보여준다. 38. Science Times ‘사이언스 타임스’는 자연이나 우주, 신체와 관련한 과학 뉴스로 일주일에 한번 발행된다. 39. The Upshot ‘업샷’은 데이터와 표를 통해 정치와 정책에 관련된 뉴스레터로 일주일에 2번 발행된다. 뉴욕타임스의 40번째와 41번째 뉴스레터는 스페인어와 중국어로 발행되는 뉴스레터다.

▲뉴욕타임스 ‘Rory Smith On Soccer’ 뉴스레터 중 일부.

오피니언과 관련된 뉴스레터는 9개가 있다. 42. Debatable ‘디베이터블’은 토론할 수 있는 이슈에 대한 찬성, 반대 의견을 펼치는 코너로 일주일에 2번 발행된다. 43. Opinion Today ‘오피니언 투데이’는 이슈에 대한 전문가 분석을 담는 코너로 평일에 발행된다. 44~48. 뉴욕타임스의 유명 칼럼니스트들을 뉴스레터로도 만날 수 있다. Nicholas Kristof, 경제학 대가 Paul Krugman, 정치 칼럼니스트 Frank Bruni, 뉴욕타임스 칼럼니스트 Maureen Dowd, Jamelle Bouie의 글을 뉴스레터로 받아볼 수 있다. 49. Sunday Best ‘선데이 베스트’는 일주일에 한번 뉴욕타임스 오피니언란에서 가장 인기있었던 글을 보내준다. 50. OP-Doc ‘옵 독’은 다큐멘터리를 소개해주는 뉴스레터다.

▲뉴욕타임스 Paul Krugman 뉴스레터 중 일부.

비즈니스·테크와 관련된 뉴스레터는 3개 있다. 51. With Interest ‘위드 인터레스트’(흥미를 가지고)는 비즈니스 인사이트를 일요일마다 전달해준다. 52. Wheels ‘휠스’(바퀴)는 한 달에 한번 자동차 리뷰를 보내준다. 53. Your Money ‘당신의 돈’은 일주일에 한번 은퇴나 임금, 신용 카드 쓰는 법 등 돈과 관련된 뉴스레터다.

라이프스타일 뉴스레터는 12개에 달한다.

54. NYT Parenting ‘뉴욕타임스 패런팅’은 부모들의 이야기와 상담에 가이드를 주며 일주일에 2번 발행된다. 55. Five Weeknight Dishes ‘일하는 5일의 저녁’은 바쁜 사람들을 위한 저녁 아이디어를 주는 쿠킹 뉴스레터로 일주일에 한번 발행된다. 56. Love Letter ‘러브레터’는 사랑과 관계에 대한 이야기로 일주일에 한번 발행된다. 57. The T List ‘더 티 리스트’는 뉴욕타임스가 발행하는 패션, 생활잡지 ‘T’의 매거진 에디터들이 보내는 뉴스레터다. 58. Open Thread ‘오픈 스레드’는 일주일에 한번 패션 에디터장이 보내는 패션 뉴스레터다. 59. Running ‘러닝’은 일주일에 한번 러닝과 관련한 뉴스를 전달해주고 잘 뛸 수 있는 팁을 준다.

60. Smarter Living ‘스마터 리빙’(더 똑똑한 삶)은 리빙 전반에 대한 조언을 주는 뉴스레터로 일주일에 한번 발행한다. 61. The Learning Network ‘더 러닝 네트워크’는 일주일에 한번 뉴욕타임스 기사에 기반해 배울 수 있는 것들을 알려준다. 62. Travel Dispatch ‘트래블 디스패치’는 여행의 목적지를 정하는데 팁을 주고 더 똑똑하게 여행하게 도와주는 뉴스레터로 일주일에 한번 발행한다. 63. Well ‘웰’은 건강과 피트니스와 영양을 다루고 일주일에 한번 발행한다. 64. Well Family ‘웰 패밀리’는 아이들 건강, 숙제, 교육과 관계에 대해 알려주는 뉴스레터로 일주일에 한번 발행한다. 65. Real Estate ‘부동산’은 매주 부동산 뉴스를 배달해준다.

▲뉴욕타임스 ‘Running’ 뉴스레터 중 일부.

미술과 문화에 대한 뉴스레터는 4개 있다.

66. Books ‘책’은 일주일에 두 번 책 뉴스와 리뷰를 전달해준다. 67. Movies Update ‘영화 업데이트’는 일주일에 한번 영화 리뷰와 뉴스, 스타뉴스, 시상식 관련 정보를 제공한다. 68. Louder ‘라우더’(더 크게)는 일주일에 한번 팝뮤직 관련 정보와 앨범 리뷰, 아티스트 인터뷰, 플레이리스트 큐레이팅을 제공한다. 69. Theater Update ‘공연 업데이트’는 일주일에 한번 최신 공연 리뷰와 비평을 제공한다.

뉴스레터 스페셜 오퍼에는 7개의 뉴스레터가 있다. 뉴스레터를 통해 할인 정보나 이벤트 초대를 받는 용도로 활용하는 것이다.

70. Sophisticated Shopper ‘지적인 쇼퍼’는 세일 정보, 프로모션, 신상품 정보를 알려준다. 71. Great Getaways ‘위대한 휴가’는 세계의 멋진 장소를 알려주는 여행 조언 뉴스레터다. 72. Ticket Watch ‘티켓 왓치’는 연극과 관련한 프로모션 정보를 알려준다. 73. The New York Times Store ‘뉴욕타임스 스토어’는 뉴욕타임스 파는 물건들에 대한 정보를 알려준다. 74. Times Journeys ‘타임스 져니’는 뉴욕타임스가 제공하는 여행 콘텐츠와 이벤트 정보를 알려준다. 75. Updates and Special Offer ‘업데이트와 스페셜 오퍼’는 뉴욕타임스가 여는 이벤트를 알려주고 물건에 대한 최신 업데이트, 기사 추천을 보내준다. 76. New York Times Events ‘뉴욕타임스 이벤트’는 뉴욕타임스가 주최하는 이벤트를 알려준다.

