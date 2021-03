LH 부동산 투기 의혹, 대통령 사과해야 61.5%

에스티아이 여론조사, LH사건 대통령 대국민 사과 필요유무 61.5% vs 32.3%

서울시장 선거 영향 미쳐 75.4% vs 미치지 않아 22.4%

양자대결 오세훈 51.8% vs 박영선 33.1%, 안철수 53.7% vs 박영선 32.3%