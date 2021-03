윤석열 현상 만든 것은 여론인가 언론인가

①문정권 자초 vs 반문과 언론의 대리인 ②살아있는 권력 수사 일관성 vs 선택적 수사

③자유민주 법치 공정 정의 vs 무슨 비전 철학 있는지 아무도 몰라

④제3지대 깃발론? 누구와 하느냐가 관건, 재보선결과 및 본인 가족 수사결과도 변수