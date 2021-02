美드라마 성소수자 배역, 스트리밍 플랫폼만 백인비중 높아

미국 TV드라마에 등장하는 성소수자 배역이 지난해보다 다소 줄어들었다는 조사 결과가 나왔다. 모든 플랫폼에서 비슷한 경향이 나타난 가운데 넷플릭스를 비롯한 스트리밍 플랫폼에서 상대적으로 유의미한 결과가 확인됐다.

미국 성소수자 인권단체 ‘글라드’(GLAAD)는 지난 14일 2021년도 ‘Where We Are on TV’를 발표했다. GLAAD가 매년 미국 주요 미디어 플랫폼에 등장하는 배역 가운데 성소수자를 비롯한 사회적 약자 비중을 조사해 발표하는 보고서다. 이번 조사는 지난해 6월1일부터 오는 5월까지 상영되는 프로그램을 기준으로 이뤄졌다.

조사 결과 미국 지상파TV 드라마에 등장하는 773개 주연 캐릭터 중에서 LGBTQ는 70명(9.1%)으로 나타났다. 지난해 10.2%(120명)에 비해 소폭 줄어든 비중이다. 코로나19로 인해 일부 시리즈 제작·방영이 줄어든 영향이 미친 것으로 파악된다.

▲미국 GLAAD의 2021년도 'Where We Are on TV' 보고서 표지

미국 TV방송사 중 LGBTQ 배역이 가장 많은 방송사는 ‘TheCW’(14.2%), 가장 적은 곳은 CBS(2.9%)로 나타났다. ABC는 9.9%, FOX는 8.5%, NBC는 8.3%로 각각 집계됐다.

케이블TV 드라마시리즈의 경우 주연은 전년도 121명에서 81명으로, 조연은 94명에서 37명으로 줄었다. 전체 LGBTQ 캐릭터는 215명에서 118명으로 감소했다.

아마존·훌루·넷플릭스 등 스트리밍 플랫폼 역시 주연은 95명, 조연은 46명으로 모두 감소했다. 전체 LGBTQ 캐릭터는 지난해보다 12명 줄어든 141명이다. 다만 스트리밍 서비스들의 경우 유일하게 LGBTQ 캐릭터의 백인 비중이 높은 플랫폼으로 나타났다.

▲할리우드가 트랜스젠더 커뮤니티에 미친 영향을 다룬 넷플릭스 다큐멘터리 영화 '디스클로저'. 사진은 유튜브로 공개된 예고편 갈무리.

한편 성소수자 중에서도 양성애자 비율이 전년 대비 2%p 늘어난 28%에 달할 것으로 나타났다. 성 정체성을 남성이나 여성으로 규정하지 않는 ‘논 바이너리’ 캐릭터는 여성이 65명, 남성이 33명으로 집계됐다. 트랜스젠더는 29명(여성 15명, 남성 12명, 논바이너리 2명)이다.

GLAAD는 “18세~34세 미국 인구 20%가 스스로를 LGBTQ로 규정하고 있다”며 “방송사들이 시청자를 확보하려면 새롭고, 흥미롭고, 깊이 있고, 섬세하고 진정성 있게 LGBTQ 커뮤니티의 다양성을 반영한 캐릭터를 제공해야 한다”고 밝혔다.

