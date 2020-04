트럼프, 김정은 위중설 CNN 기자에 “페이크뉴스 말하지 마”

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장의 위중설을 보도한 CNN을 두고 페이크리포트(가짜뉴스)라고 강하게 비판했다. 심지어 CNN 기자에게 더이상 자신에게 말하지(질문하지) 말라고 제지하기도 했다.

트럼프 대통령은 23일 저녁(현지시각) 백악관에서 열린 기자회견에서 기자의 질의에 “김정은 위원장 좋은 상태이길 바라고, 나는 그것(김정은 건강위중설 보도)이 CNN에 의해 만들어진 가짜뉴스였다고 생각한다”고 밝혔다.

이에 CNN 기자가 계속 질의하자 트럼프 대통령은 “CNN은 가짜뉴스”라며 “내게 말하지 말라”(“CNN is fake news, Don’t talk to me”)고 신경전을 벌이기도 했다.

트럼프 대통령은 다른 기자의 질의에도 CNN 보도를 두고 “나는 그 리포트가 사실이 아닌(incorrect) 네트워크에 의해 만들어졌다고 생각한다”며 “내가 듣기로는 CNN이 낡은 문서(old documents)를 사용했다”고 비판했다.

“I think the report was done by a network that was incorrect. I’m hearing they used old documents.”

청와대는 23일 오후 정의용 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 회의를 열어 상임위원들이 최근 북한 동향을 점검했으며 현재 북한 내부에 특이 동향이 없음을 확인했다고 밝혔다. 이 같은 입장을 사흘 연속 분명하게 밝혀 청와대는 김정은 위중설을 신뢰하기 어렵다고 판단하고 있는 것으로 보인다.

▲도널드 트럼프 미 대통령이 24일(현지시각) 백악관에서 열린 회견에서 김정은 북한 국무위원장 위중설을 보도한 CNN을 페이크 뉴스라며 CNN 기자에 더이상 질문하지 말라고 제지했다. 사진=폭스10피닉스 유튜브 영상 갈무리

