김정은 묘향산시술 건강이상설? “데일리NK 오보” 논란

김정은 북한 국무위원장이 평안북도 묘향산지구에서 심혈관계 시술을 받는 등 건강이상설을 쓴 데일리NK 보도를 두고 청와대와 북한전문기자 등이 “특이동향이 없다” “100% 오보”라고 반박했다.

CNN도 건강이상설을 보도하면서 데일리NK를 인용했고, 다시 여러 국내 언론이 앞다퉈 인용보도하고 있다. 데일리NK는 반북 성향의 북한뉴스 전문매체로 평가받고 있다. 데일리NK측은 오보라는 반론을 두고 미디어오늘에 자사의 보도 내용이 맞다는 입장만 언급했다.

데일리NK는 20일 오후 온라인 기사 ‘김정은, 최근 심혈관 시술 받았다…여전히 특각서 치료 중’에서 “김정은 북한 국무위원장이 최근 심혈관계 시술을 받은 것으로 20일 전해졌다”며 “시술 후 회복 단계인 현재에도 그는 지방의 특각(별장)에서 진료를 받고 있다는 전언”이라고 보도했다.

이 신문은 “북한 내부 소식통에 따르면 김 위원장은 지난 12일 평안북도 묘향산지구 내에 위치한 김씨 일가의 전용병원인 향산진료소에서 심혈관 시술을 받고 인근 향산특각에 머물며 의료진들의 치료를 받고 있다”고 썼다. 이번 김 위원장의 심혈관계 시술은 평양 김만유병원의 담당외과의사가 직접 집도했으며, 김만유병원 뿐만 아니라 조선적십자종합병원, 평양의학대학병원 소속의 ‘1호’ 담당 의사들도 이번 일로 모두 평양에서 향산진료소로 불려갔다고 소식통은 전했다고 했다. 다만 데일리NK는 이들 의료진이 김 위원장 상태 호전 판단에 따라 대부분 19일 평양으로 복귀했고, 현재는 일부만 남아 지속적으로 회복 상황 등을 살피고 있다고 소식통은 부연했다고 썼다.

데일리NK는 지난 15일 북한의 최대 명절인 태양절(김일성 생일 기념일) 당일 금수산태양궁전 참배에 김 위원장이 참석하지 않으면서 그의 건강이상설이 제기됐다며 북한 매체의 보도를 통해 확인된 김 위원장의 백두산 방문은 지난해 12월이 마지막이라는 점에서 최근 잇따른 군사 관련 행보와 그에 이은 당 중앙위원회 정치국 회의 주재 등 무리한 공개활동이 건강 이상의 요인이 됐을 가능성이 높다는 관측이 나온다고 추측했다.

CNN도 21일 ‘US monitoring intelligence that North Korean leader is in grave danger after surgery’라는 뉴스에서 김정은 위원장이 수술후 위중한 상태라는 정보를 모니터하고 있다는 미 당국자의 말을 인용 보도했다. 또한 이 방송은 데일리NK 보도내용도 거의 그대로 인용해 내보냈다.

그러자 연합뉴스를 비롯해 중앙일보 조선일보 등 많은 언론들이 이를 인용해 CNN 발로 보도에 나서고 있다.

청와대는 건강이상설에 특이 동향이 없다고 밝혀 사실상 데일리NK와 CNN 보도가 사실과 다르다고 보고 있는 것으로 보인다. 강민석 청와대 대변인은 이날 낮 청와대 출입기자단 단체 SNS메신저에 올린 글에서 “최근 일부 언론에서 보도한 북한 김정은 위원장의 건강 이상설과 관련, 확인해 줄 내용이 없으며, 현재까지 북한 내부에 특이 동향도 식별되지 않고 있다”고 밝혔다.

이밖에 탈북민 출신 기자의 반론도 나왔다. 주성하 동아일보 기자는 21일 낮 자신의 페이스북에 올린 글에서 “완전 확실한 정보 받았다”며 “민감하니 나중에 풀겠지만 결론은 김정은 향산, 평양 병원 의사 수술설은 100%오보라고 단정한다”고 밝혔다.

이에 데일리NK는 별도의 입장을 내지 않았지만 기사가 맞다고 설명했다. 데일리NK의 한 당직기자는 21일 오후 미디어오늘과 통화에서 “기사 내용이 맞다는 것 외엔 드릴 말씀이 없다”고 밝혔다.

이밖에 기사를 쓴 하윤아 데일리NK 기자는 미디어오늘이 이메일을 통해 청와대 반박과 100% 오보라는 주성하 기자의 반박, 왜 대북정보를 다루는 정부당국자 입장이 기사에 전혀 반영돼 있지 않은지 등을 질의했으나 아직 답변하지 않고 있다.

