이우호 선배는 따뜻한 감성의 기자다. 그는 인간에 대한 포근한 시선을 음악에 실어서 <뮤직다큐멘터리-하루>라는 프로그램을 만든 바 있다. 이 아름다운 작품, 그리고 여기 삽입된 노래들은 고단한 하루를 보내는 시청자들의 마음을 부드럽게 다독여 주었다. MBC 사람들 사이에서 그는 “PD같은 기자”로 통한다. 그는 <시사매거진 2580>을 주도했고, 뉴욕 특파원을 역임했고, 귀국 후에는 14편의 다큐멘터리를 연출했다. 하지만 “PD같은 기자”란 별명은 단순히 다큐를 많이 만들었기 때문이 아니라. 언제나 촉촉한 마음을 프로그램에 담았기 때문이다. 그가 직접 선곡한 노래들이 프로그램에 생명력을 더했음은 물론이다.

<어쩌다, 우호씨가 마주친 세상>에서 그는 자신의 이야기를 노래로 풀어낸다. 안동 거리를 울면서 달린 소년 시절, 황량한 독재의 풍경 속에서 고독에 탐닉한 대학 시절, 어려운 처지의 젊은이들을 만난 군대 시절, 그리고 젊음과 열정을 바친 MBC 기자 시절…. 부지런히 살다보니 “어쩌다 벌써 62살”이 됐다. 이제 그는 자신에게 돌아와 스스로 질문한다. “우호씨, 당신은 누구인가?” 그가 마주친 사람들, 그가 헤쳐나간 사건들은 어느새 자기 자신이 되어 있다. 추억의 편린들이 아름다운 노래와 함께 되살아난다. 이 이야기들은 단순한 회고담이 아니다. 젊은 시절에 겪은 사람과 사건들은 하나하나 노래를 통해 새로운 생명력을 얻는다. 그리하여 ‘어쩌다, 우호씨가 마주친 세상’은 지금 이곳에 살아가는 우리 모두의 노래로 승화된다.

▲ 어쩌다, 우호 씨가 마주친 세상 / 이우호 지음 / 시간여행 펴냄

이 책을 펼쳐들면 정성껏 포장한 초콜렛 상자를 여는 듯 근사한 느낌이 든다. 처음 들려오는 노래는 린다 페리의 <What's Up?>이다. 그가 헤쳐 온 세상도, 지금 우리가 사는 세상도 험난하긴 마찬가지다. 지금까지 살아오면서 세상과 주변 환경이 ‘우호적’이었던 때는 별로 없다. 하지만 희망의 끈을 놓아버린 적도 없다. 이 선배는 “이 노래가 ‘절망의 늪’을 얘기했지만, 듣는 이들에게 오히려 희망의 기를 살려준 명곡”이라고 했다. 그에게 ‘희망의 언덕’을 꿈꾸게 한 이 노래는 힘겹게 살아가는 우리 모두에게 상쾌한 아침 인사처럼 다가온다.

아직도 내 인생은 희망의 큰 언덕을 오르려 하네.

어느 종착지를 향해서.

나는 아침에 밖으로 나가 심호흡을 하지.

기분이 나아지고 흥분도 돼.

그러면 목청껏 소리를 질러.

내 삶은, 세상은 대체 어떻게 된 거냐고.

그는 정의를 추구하는 기자로서 당연히 시대와 불화했고, 노조 활동을 이유로 MBC 다니던 내내 고초를 겪었다. 불공정한 뉴스에 항의하는 비평문은 물론, 부도덕한 경영진을 질타하는 격문도 많이 썼다. 50일 파업으로 경찰 병력이 MBC를 침탈할 무렵에는 <내가 사장이라면 노조를 이렇게 죽이겠다>라는 살벌한 제목의 칼럼으로 MBC 사람들의 심금을 울리기도 했다. 하지만 MBC에 입사한 직후인 1982년, 눈이 있어도 볼 수 없고 입이 있어도 말할 수 없던 전두환 독재 시절, 그가 신형원의 <유리벽>을 들으며 괴로운 마음을 달랬다는 사실을 나는 전혀 몰랐다.

내가 너의 손을 잡으려 해도, 잡을 수가 없었네.

보이지 않는 그 무엇이, 나를 슬프게 하였네.

나는 느낄 수 있었네. 부딪치는 그 소리를.

유리 벽. 유리 벽. 아무도 깨뜨리질 않네.

뜨거운 젊은 날이었다. 멋모르고 어용방송에 들어왔다는 자괴감을 떨치고, 방송민주화를 위해 모든 것을 바쳐야 했다. 1987년 6월항쟁이 일어나고, 노동조합을 결성하고, 88올림픽 직전에 방송사 초유의 파업을 결행할 무렵에는 온갖 상념이 그의 머릿속에서 춤을 추었을 것이다. 이 때 그가 들국화의 <사랑한 후에>로 마음을 추스르고 있었다는 것도 나는 전혀 눈치채지 못했다.

저기 철길 위를 달리는 기차의

커다란 울음으로도 달랠 순 없어.

나는 왜 여기 서 있나. 오늘 밤엔 수많은 별이,

기억들이 내 앞에 다시 춤을 추는데.

평소 이우호 선배가 팝송을 참 많이 아신다고 놀라고 있었는데, 역시 노래 하나하나에 절절한 사연이 있었음을 발견한다. 중학교 때 과외를 할 형편이 안 됐지만 비틀즈와 글렌 캠벨과 클리프 리처드, 그리고 〈예전에, 내가 젊었을 때>(Yesterday, when I was young)을 부른 로이 클락을 영어 선생님 삼아 팝송을 다 외운 내공이 감탄을 자아낸다. 이 선배 인생길의 소중한 경험들이 아름다운 노래들과 함께 펼쳐지는 이 멋진 풍경 속으로 걸어 들어가는 것 자체가 커다란 즐거움이다. 이 책은 내겐 소중한 동지의 내면사일 뿐 아니라 훌륭한 팝송 입문서이기도 하다. 클래식을 해설하는 나는 ‘팝알못’(팝송을 알지 못하는 문외한)인데, 뒤늦게 발견한 이 팝송 입문서에서 음악을 보는 폭넓은 시각을 배웠고, 유쾌한 자극을 받았다.

이 선배는 집에서는 따뜻한 아버지다. 당연히 그러실 거라고 짐작은 했지만, 두 딸에 대한 그의 안타까운 사랑은 이 책에 실린 글 <나를 닮아서 정말 미안해>를 읽고서야 알았다. 그는 20여년간 딸들이 맞닥뜨리게 될 삶의 행로가 험하고 고통스럽다는 걸 예감하지 못했다고 고백한다. 아픈 성장의 추억들, 입시와 취업, 관계 맺기의 어려움, 정체성의 상실, 행복 찾기에 대한 자신 없음…. 그는 딸들이 겪었을 아픔을 연민의 눈길로 바라본다. 그는 부인과 함께 밴드 오디션 프로그램을 보다가 〈스틸 파이팅 잇>(Still fighting it)이란 노래가 나올 때 주르륵 눈물을 흘렸다. “힘겨운 세상, 계속 싸워나가야 돼.” 가수 벤 폴즈가 자기 아들을 보면서 만든 이 노래에서 그는 ‘아들’이란 말이 ‘딸들’로 들렸다.

아들아(딸들아), 해 줄 말이 있어.

세월이 흘러도, 세상은 고난의 연속일거야.

그래도 우린 계속 싸워나갈 수밖에 없단다.

너는 참, 나를 많이도 닮았구나.

그래서… 미안해.

그는 네덜란드 애니메이션 <아버지와 딸> 이야기를 풀어놓은 뒤 독백처럼 한 마디 툭 던진다. “넘고 넘어야 했던 험한 고개. 나를 닮은 딸들에겐 더 가파른 길이었을 거다. 그런데도 나는 아이들의 손을 꼭 잡아주고 있었던가.” 이 한 마디는 비단 그의 딸들뿐 아니라, 힘겨운 삶을 살아가는 이 땅의 모든 젊은이들을 향한 그의 애틋한 마음을 담고 있다. 그는 자신의 젊은 감성을 짐짓 억누르며 “이 글이 방황하는 젊은이들에게 작은 위안과 희망이 되기를 바란다”고 썼다. 어지럽고 부박한 세상에서 자기만의 진정한 빛깔을 찾아내는 젊은이들의 노력에 이 글들은 좋은 반려가 될 것이다. 그의 감성을 자극한 이 노래들은 요즘 젊은이들에게도 따뜻한 위안을 속삭여 줄 것이다.

▲ 이우호 전 MBC 논설위원실장. 사진=이치열 기자

이우호 선배는 ‘MBC의 3대 명문가 중 으뜸’으로 이름을 떨친 바 있는데, 그 명성에 걸맞게 이 글들은 잘 읽힌다. 쉽고 단순명료하다. 하지만 천천히 읽어야 한다. 노래의 여운을 느낄 시간을 자신에게 허용해야 한다. 이 책에 실린 노래들은 필시 그가 젊은 시절 사랑했던 노래들인데, 단순히 과거의 박제된 추억이 아니라 지금도 여전히 그의 마음속에 살아 있음이 분명하다. 그래서 이 책은 그냥 읽어서는 안 되고, 노래를 하나하나 듣고 음미하며 읽어야 한다. <비비안과 자야 누나>를 읽고 롤링스톤즈의 <As Tears go by>를 들어야 한다. <하얗게 지워버리고 싶은 날>을 읽고 REM의 <Everybody Hurts>를 들어야 한다. <낯선 바람이 부는 들판>을 읽고 닐 영의 <Four Strong Winds>를 들어야 한다.

이우호 선배는 영원한 젊은이다. 험난한 세상을 헤치며 살다보니 “어쩌다 벌써 62살”이 됐지만, 그는 마음속에 사랑을, 입술위에 노래를 잃지 않았다. 책을 마무리하는 ‘엔딩송’은 장필순의 〈나의 외로움이 널 부를 때〉. 포근한 여운이 길게 남아서 마음을 어루만진다.

너를 위한 나의 마음이

이제는 조금씩 식어가고 있어.

하지만 잊진 않았지.

수많은 겨울들, 나를 감싸 안던 너의 손을.

서늘한 바람이 불어올 때쯤엔, 또 다시 살아나

가끔씩 오늘 같은 날, 외로움이 널 부를 땐

내 마음 속에 조용히 찾아와줘.

